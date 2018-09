Construção: “Reunião mais produtiva dos últimos 3 anos” – Tiago Ferreira (C/ÁUDIO)

“Foi a reunião mais produtiva dos últimos 3 anos”. É desta forma que o sindicalista da LCGB Tiago Ferreira descreve o encontro desta quarta-feira entre centrais sindicais e organizações patronais do setor da construção civil.

Sindicatos e patronato reuniram-se, a pedido do Gabinete Nacional de Conciliação, tendo como pano de fundo a renovação do contrato coletivo dos cerca de 18 mil trabalhadores do setor da construção.

Ouvido pela Rádio Latina, Tiago Ferreira escusou-se a avançar muitos pormenores sobre as negociações, mas disse que o patronato vai rever algumas das suas propostas, nomeadamente no que diz respeito à flexibilização do tempo de trabalho e à valorização dos salários.

Sindicatos e patronato voltam a discutir a revisão do contrato coletivo da construção, no Gabinete Nacional de Conciliação, a 19 setembro.

Recorde-se que um dos pontos de discórdia prende-se com os salários. As centrais sindicais exigem um aumento salarial de 1,5% por ano, durante três anos. Os patrões propõem uma subida de 0,7%.

Redação Latina