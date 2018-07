Construção: Sindicatos não excluem avançar para a greve (C/ÁUDIO)

Centenas de pessoas saíram ontem à rua, em Esch-sur -Alzette e na capital do país, para protestar contra a situação dos milhares de trabalhadores do setor da construção civil no Luxemburgo. A manifestação de Esch foi convocada pela LCGB e a da capital pela OGBL.

Duas ações distintas, mas pela mesma causa: acabar com o impasse nas negociações sobre a renovação do contrato coletivo de trabalho dos cerca de 18.000 operários deste ramo.

Sindicatos e patrões não chegam a acordo, sobretudo ao nível do aumento salarial. As centrais sindicais exigem um aumento de 1,5% por ano, durante três anos; os patrões não cedem e propõem uma subida de 0,7%.

O impasse levou já os sindicatos a recorrerem ao Gabinete de Conciliação. A primeira reunião está marcada para a próxima quarta-feira. A partir dessa data, sindicatos e patrões terão 16 semanas para se entenderem. Caso não haja um acordo satisfatório para os trabalhadores do setor, os sindicatos não excluem avançar para a greve, como disse ontem, em Esch, Tiago Ferreira, secretário-sindical da LCGB.

Da parte da OGBL, o aviso foi o mesmo.

Palavras de Jean-Luc de Matteis, da OGBL, ontem, perante centenas de manifestantes, na capital do país.

Os dois maiores sindicatos do país promoveram ontem duas manifestações, separadas, para protestar contra a situação que se vive no setor da construção civil. Em causa está a demora na renovação da contratação coletiva. O bloqueio dura há dois anos.

