Construção: Vários estaleiros vão ser inspecionados esta semana

Vários estaleiros da construção civil vão ser inspecionados nos próximos dias, no âmbito da ‘semana nacional da segurança e saúde no setor da construção’, que arranca hoje. As inspeções têm como intuito avaliar o estado dos estaleiros e os dispositivos de prevenção.

O objetivo da ‘semana da segurança e saúde no trabalho’ é a prevenção de acidentes e a sensibilização de patrões, operários, delegados de saúde e segurança, para reduzir o número de acidentes de trabalho e de doenças associadas ao trabalho.

A ideia é chamar a atenção para uma série de medidas de segurança, como por exemplo os equipamentos de proteção individual e coletiva que os trabalhadores devem usar.

Segundo as nossas contas, pelo menos dois trabalhadores do ramo da construção civil perderam a vida desde o início do ano em acidentes.

