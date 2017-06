O Cônsul-geral de Portugal no Luxemburgo, Rui Monteiro, vai deixar o cargo este ano. O diplomata inicia novas funções na Roménia no próximo dia 1 de agosto.

A informação foi avançada pelo próprio esta manhã à Rádio Latina, à margem de uma receção na residência oficial do Embaixador português, no âmbito das comemorações do 10 de junho.

Rui Monteiro exerce as funções de Cônsul de Portugal no Luxemburgo desde 2012.

Redação Latina