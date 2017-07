Consulado com atrasos temporários no atendimento

O Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo está a registar alguns atrasos no atendimento aos utentes, mesmo os que têm marcação.

Num curto aviso publicado hoje na página do consulado no Facebook poder ler-se que “por motivo de instalação, em todos os postos consulares, do novo sistema do Cartão de Cidadão”, o consulado no Luxemburgo não pode “assegurar, nas horas previstas, o atendimento dos utentes que requeiram ou pretendam levantar aquele documento de identificação”.

Na mesma nota, o consulado acrescenta que “não está”, também “em condições de assegurar os pedidos de emissão de Cartão de Cidadão para menores de 12 anos”.