Consulado com dificuldade em “fazer face ao crescimento da população portuguesa”

O Consulado de Portugal no Luxemburgo está a ter dificuldade em “fazer face ao crescimento da população portuguesa no grão-ducado”. São palavras do cônsul Manuel Gomes Samuel, pronunciadas este fim de semana durante o encontro de sindicalistas lusófonos, indica a OGBL na sua página em língua portuguesa no Facebook.

Durante o encontro, promovido pelos sindicatos OGBL, do Luxemburgo, e CGTP, de Portugal, o diplomata revelou que há 140.000 portugueses registados no Consulado de Portugal no Luxemburgo, sendo que 15.000 vivem em França e na Bélgica.

De acordo com a informação divulgada pela OGBL naquela rede social, Manuel Gomes Samuel denunciou a dificuldade que o consulado tem em lidar com o aumento dos número de residentes portugueses no país, tendo em conta que “os recursos humanos e financeiros, esses, não aumentam”.

O responsável já pediu a Lisboa o envio de mais um funcionário, não tendo ainda obtido qualquer resposta.

Redação Latina (foto: Lex Kleren)