O Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo avisa em comunicado que devido a problemas técnicos com a aplicação do Cartão do Cidadão não é possível proceder hoje à entrega de Cartões de Cidadão, nem fazer alterações de morada.

A mesma nota adianta que a situação está a ser resolvida, devendo voltar à normalidade o mais rapidamente possível.

Redação Latina