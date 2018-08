Consumidores estão menos otimistas

Os residentes estão menos otimistas. O indicador de confiança dos consumidores recuou em agosto, de acordo com o boletim mensal do Banco Central do Luxemburgo (BCL).

A pior nota vai para as expetativas das famílias quanto à sua capacidade de poupança e quanto à situação económica do Luxemburgo, que se degradaram significativamente.

Por outro lado, as perspetivas dos agregados em relação à sua própria situação financeira estabilizaram, ao passo que as preocupações relacionadas com o desemprego registaram uma ligeira diminuição.

Redação Latina