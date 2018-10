Consumidores mais otimistas – BCL

Os consumidores estão mais otimistas, de acordo com o último indicador de confiança do Banco Central do Luxemburgo (BCL), realizado no mês passado.

O inquérito mensal do BCL demonstra que os consumidores estão menos preocupados com o desemprego e, de forma geral, com a situação económica do país.

Os agregados familiares demonstram-se, no entanto, mais pessimistas em relação à sua situação financeira, mas revelam positivismo quanto a sua capacidade de poupança.

Este indicador é calculado através de inquéritos a particulares, medindo, assim, o pulso dos consumidores quanto às suas expectativas para os próximos 12 meses.

Redação Latina