Consumidores menos otimistas – BCL

Depois de ter atingido um nível recorde no mês passado, o indicador de confiança dos consumidores registou uma ligeira quebra em abril, segundo o boletim do Banco Central do Luxemburgo (BCL) divulgado hoje.

Todas as componentes do indicador evoluíram de forma distinta este mês.

As expectativas dos agregados familiares em relação à situação económica geral do país voltaram a melhorar, atingindo um valor histórico, ao passo que as preocupações com o desemprego aumentaram.

Segundo os dados do BCL, os consumidores estão menos confiantes quanto à sua própria situação financeira deterioraram-se em abril. Já as expectativas dos agregados em relação à sua própria capacidade de poupança mantiveram-se estáveis.

Redação Latina