Consumo aumenta graças ao crescimento demográfico – STATEC

O consumo das famílias, no Luxemburgo, tem crescido cerca de 2%, por ano, desde 2000, revela o STATEC no seu último balanço. Este crescimento tem sido o dobro da média dos países da União Europeia (UE).

No entanto, em termos estatísticos, este aumento médio do consumo das famílias deve-se mais ao crescimento demográfico do que à crescente dinâmica das despesas familiares.

Se esmiuçarmos, mais em pormenor, o último relatório do STATEC apuramos que o Luxemburgo registou o crescimento demográfico mais acentuado, desde o início do milénio, na UE (1,8%, por ano, face à média europeia de 0,3%).

Em contrapartida, o consumo per capita está estagnado desde 2003.

As famílias têm-se focado, nos últimos anos, mais na poupança do que no aumento do consumo, num contexto de receio do desemprego, de envelhecimento da população e de crescente aumento da imigração.

