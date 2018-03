Consumo das famílias aumentou em 2017

As famílias gastaram mais em 2017, do que no ano anterior. Os últimos dados do Instituto Nacional da Estatística (STATEC) sobre o consumo dos agregados familiares, divulgados no ‘Flash Conjuntura’ de março, mostram que houve um crescimento de 2,6%. Em 2016, o indicador tinha aumentado 2,4% face ao ano precedente.

Seguros e carros são dois dos produtos que fizeram os consumidores abrir os cordões à bolsa em 2017. Uma das despesas que mais pesou na fatura das famílias, e que fez com que o consumo geral aumentasse, prende-se com os gastos ligados ao arrendamento de bens imobiliários, seguindo-se o investimento em serviços de telecomunicações. Depois, aparecem então os seguros e os automóveis.

Em contrapartida, os agregados consagraram menos dinheiro aos serviços propostos pelas agências de viagens e também à saúde.

Em relação a 2018, as estimativas do STATEC apontam para que o consumo continue a acelerar significativamente, graças à evolução do mercado de trabalho e aos efeitos da reforma fiscal.

Gastam mais, mas também poupam. Essa é outra das conclusões do STATEC. O inquérito de conjuntura revela que os consumidores continuam otimistas em relação à sua situação financeira. Segundo o inquérito, são cada vez mais numerosos aqueles que acreditam que vão economizar nos próximos 12 meses.

Redação Latina