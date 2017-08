Conta solidária “Luxemburgo apoia Pedrógão Grande” já angariou mais de 16 mil euros

A conta solidária para com as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, aberta no Banque BCP, já angariou cerca de 16 400 euros.

A verba foi revelada à Rádio Latina pelo movimento “Luxemburgo apoia Pedrógão Grande”.

Este é um balanço provisório, uma vez que a conta vai continuar aberta para contribuir para a reconstrução de Pedrógão Grande.

A conta solidária (com o número IBAN LU89 0250 0456 1063 2000) foi aberta no final do mês de junho pelo movimento “Luxemburgo apoia Pedrógão Grande”, impulsionado pelo Centro de Apoio Social e Associativo (C.A.S.A.) e pela Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL), e que, agora, reagrupa inúmeras associações lusas do Grão-Ducado.

O incêndio que deflagrou a 17 de junho no concelho de Pedrógão Grande fez 64 mortos e mais de 200 feridos.

O incêndio, que durou uma semana, consumiu cerca de 53 mil hectares de floresta, depois de ter alastrado aos concelhos vizinhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Góis.

Passado mais de um mês ainda subsistem dúvidas sobre os contornos da tragédia.

Redação Latina (Foto: Lusa)