Contrato coletivo construção civil: “É um bom acordo” – LCGB (C/ÁUDIO)

É bom, mas peca pela demora. Assim se pode resumir a posição da central sindical LCGB sobre o acordo alcançado com o patronato para renovar o contrato coletivo dos trabalhadores do setor da construção civil.

Em declarações à Rádio Latina, o secretário-sindical da LCGB, Tiago Ferreira, lamentou esta terça-feira o tempo perdido em negociações.

Foram dois anos e meio de discórdia – entre conversações e manifestações até ao Gabinete Nacional de Conciliação – que, no final, diz Tiago Ferreira, resultam na perda de rendimentos para os trabalhadores, uma vez que não houve aumentos salariais durante esse período de tempo.

Os sindicatos deixaram cair algumas das suas reivindicações. Exemplo disso é a retroatividade dos aumentos salariais que não consta do acordo da nova convenção coletiva.

Mas, o patronato também abdicou de algumas das suas exigências. Tiago Ferreira congratula-se a ausência de mexidas na flexibilização do tempo de trabalho.

O sindicalista considera que o acordo agora alcançado é benéfico para os trabalhadores. Em termos pecuniários estão previstos aumentos dos salários e do prémio de fim de ano.

LCGB e OGBL, as duas centrais sindicais envolvidas nas negociações com o patronato, já aprovaram o acordo a nível interno. Falta agora a ratificação do novo contrato coletivo entre as partes, o que deve acontecer no decorrer das duas próximas semanas.

Redação Latina