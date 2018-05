Contrato coletivo construção civil: OGBL e LCGB recorrem a gabinete de conciliação (C/ÁUDIO)

Chegaram a um beco sem saída as negociações para a renovação do contrato coletivo de trabalho na construção civil. Os sindicatos OGBL e LCGB pediram a intervenção do gabinete de conciliação, no Ministério do Trabalho, considerando que após dois anos as negociações continuam num impasse.

Do lado do patronato, o Agrupamento dos Empreendedores da FEDIL acusa os sindicatos de “recusar o diálogo”. Os patrões afirmam em comunicado que lamentam esta decisão e propõem um aumento salarial de 0,7% por ano e um prémio anual de 100 euros, para os próximos três anos.

Estas propostas ficam muito aquém das reivindicações das centrais sindicais LCGB e OGBL que exigem um aumento salarial para todos os trabalhadores do setor, na ordem dos 4,5% e com efeitos retroativos, disse à Rádio Latina o sindicalista da OGBL Hernani Gomes.

Os patrões apontam o dedo aos sindicatos que acusam de ter apelado à conciliação de “forma unilateral”, fugindo ao diálogo. Hernani Gomes contesta a atitude intransigente do patronato nas rondas negociais, apontando como exemplo a última reunião de 25 de abril.

Sindicatos e patrões não chegaram a consenso, sobre a renovação da convenção coletiva de trabalho para o setor da construção civil. Os sindicatos já pediram a intervenção do gabinete de conciliação.

Depois de marcada a primeira reunião, no Ministério do Trabalho, com data ainda por definir, sindicatos e patronato terão 16 semanas para se entenderem.

Hernani Gomes, da OGBL, deixou antever uma greve do setor, caso não haja acordo satisfatório para os cerca de 18 mil trabalhadores da construção civil.

Redação Latina