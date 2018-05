Contrato coletivo dos bancários continua num impasse (C/AUDIO)

Ainda não há acordo entre sindicatos (ALEBA, OGBL, LCGB) e patronato (ABBL) sobre o novo contrato coletivo de trabalho, que já está a ser negociado há um ano e meio.

As duas partes reuniram-se na quinta-feira passada mas não desbloquearam a situação de impasse.

A ALEBA, pela voz do secretário-geral, Laurent Mertz, diz que prefere não se pronunciar sobre as divergências, entre as duas partes, adiantando apenas que a negociação é complexa e que o objetivo é chegar finalmente a um acordo.

O subsídio de junho tem de ser pago, para que não seja necessário repetir as manifestações de há um ano, acrescenta Laurent Mertz.

Laurent Mertz, secretário-geral do sindicato dos bancários ALEBA, sobre as negociações da convenção coletiva para o setor bancário, que continuam num impasse.

Redação Latina