Contratos sem termo no setor público para combater o desemprego de longa duração

Dar contratos sem termo a desempregados inscritos há pelo menos um ano na ADEM. É esta a principal medida prevista no novo projeto de lei do ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, para lutar contra o desemprego de longa duração.

Parece bom demais para ser verdade, mas o ministro tem um plano. A ideia é promover as contratações no setor público, sendo que as despesas salariais são temporariamente cofinanciadas pelo Fundo para o Emprego.

Um dos objetivos do texto é limitar o recurso a medidas de reinserção profissional, como por exemplo a chamada ‘ocupação temporária indemnizada’, durante a qual as pessoas inscritas na ADEM desempenham uma atividade mantendo o estatuto de desempregado. A ‘ocupação temporária indemnizada’ abrange atualmente 1.230 pessoas, 500 das quais trabalham para o Estado e 300 em comunas.

Com este projeto de lei, Nicolas Schmit quer também que todos os desempregados inscritos na ADEM possam fazer um estágio de seis semanas numa empresa. Uma medida que atualmente está reservada a desempregados com mais de 45 anos de idade ou pessoas afetadas por um problema de saúde.

Os desempregados de longa duração continuam a ser o grupo que menos tem beneficiado da retoma do emprego verificada ao longo dos últimos meses, representando 47% da taxa de desemprego atual. O problema afeta sobretudo as pessoas com menos qualificações e com mais de 45 anos de idade.

Redação Latina