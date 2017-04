Controlos nas fronteiras externas obrigatórios também para cidadãos da UE

O Aeroporto do Luxemburgo começou hoje a apertar os controlos, em relação aos passaportes e às impressões digitais.

Este reforço acontece no âmbito da entrada em vigor dos controlos sistemáticos a todos os cidadãos que entrem ou saiam do espaço Schengen, onde há livre circulação de pessoas.

Ouvido em sede de comissão parlamentar, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, explicou esta manhã que os dados dos passageiros serão gravados no Sistema de Informação Schengen (SIS) e enviados depois para a Interpol.

O chefe da diplomacia luxemburguesa adiantou também que o novo aparelho utilizado na operação de controlo no Findel custou cerca de um milhão de euros.

Os Estados-membros da União Europeia são obrigados, desde hoje, a proceder a controlos sistemáticos de todas as pessoas que atravessam as fronteiras externas do espaço comunitário, incluindo os cidadãos da União Europeia.

A medida entra em vigor precisamente um mês depois de o Conselho da UE ter adotado formalmente a alteração ao Código de Fronteiras Schengen.

A alteração à lei, proposta pela Comissão Europeia na sequência dos ataques terroristas em Paris em novembro de 2015, visa sobretudo combater o fenómeno dos chamados “combatentes estrangeiros” e é aplicável a todas as fronteiras externas áreas, marítimas e terrestres, tanto à entrada como à saída do espaço da União.

Redação Latina/Lusa