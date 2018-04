Convenção nacional de ficção científica e fantasia este fim de semana na capital (C/ÁUDIO)

Está quase a abrir mais uma convenção nacional de ficção científica e fantasia. A LuxCon celebra, este fim de semana, a sua quinta edição. O encontro dos ‘geeks’, ‘nerds’ e fãs de personagens de filmes, livros e jogos de ficção científica está marcado para sábado e domingo, no fórum Geesseknäppchen, na cidade do Luxemburgo.

O festival do imaginário é promovido pela Sociedade da Ficção Científica e Fantasia (Science Fiction & Fantasy Society Luxembourg, na designação original em inglês). O presidente desta organização, Gérard Kraus, sublinhou à Rádio Latina a presença de dois convidados de renome: o autor francês Laurent Genefort e o ator norte-americano Phoenix James (da Guerra das Estrelas).

O Luxemburgo precisava de ter um festival do imaginário, já que foi cá que nasceu o homem que inventou o termo ficção científica. O inventor da expressão chama-se Hugo Gernback. Nasceu em Bonnevoie, em 1884, e morreu em Nova Iorque (1967), aos 83 anos.

Hugo Gernback foi romancista e editor de vários magazines especializados em ficção científica. A ficção científica ainda hoje é premiada com o Hugo Award, uma distinção com o nome de Hugo Gernback, criada em 1953. Gérard Kraus diz que o nome ajuda a promover a LuxCon.

No ano passado, a convenção nacional de ficção científica juntou cerca de 5 000 visitantes. Este ano, a Sociedade da Ficção Científica e Fantasia do Luxemburgo espera superar a fasquia dos 5 000 visitantes.

A LuxCon abre no sábado às dez da manhã e encerra à uma da madrugada. No domingo, o evento tem lugar entre as dez da manhã e as seis da tarde.

Redação Latina (Foto: Geeks Life Luxembourg)