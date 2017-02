Convidado de Drake cai do palco em concerto

Travis Scott, cantor de rap norte-americano e convidado de Drake para o acompanhar em concerto, em Londres, não teve a melhor das experiências.

No momento em que subia ao palco para cantar “Goosebumps”, tema da sua autoria, Scott caiu num alçapão bem no meio do palco, e só de lá conseguiu sair com a ajuda de Drake para que pudesse continuar a atuação.

Segundo a Blitz, Scott não apresentou quaisquer ferimentos mas danificou, com a queda, um globo gigante que deveria emergir so sdo centro do palco durante o espetáculo.

O incidente acabou por ser um “boa” surpresa para os fãs presentes, já que o anfitrião, Drake, decidiu reembolsar o preço dos bilhetes a todos os que se encontravam na arena O2 a assistir ao espetáculo.

Veja, a seguir, aqui a queda de Travis Scott “apanhada” de vários ângulos.

(Foto: get west london)