Cooperação assina mais seis acordos-quadro com ONG

A Cooperação luxemburguesa reforçou hoje o apoio às ONG do segmento do Desenvolvimento, com a assinatura de mais seis acordos-quadro.

As ONG abrangidas são a “Action pour un monde uni”, “Frères des Hommes”, “Pharmaciens sans Frontières Luxembourg” e “Unity Foundation”.

O apoio do Estado a estas organizações não-governamentais traduz-se em 22,7 milhões de euros, do erário público, para o período 2018/2022.

Nesta altura, há 25 acordos-quadro em vigor, que envolvem 24 ONG.

A Cooperação luxemburguesa é uma das que recorre mais às organizações da sociedade civil para a aplicação de projetos e programas de desenvolvimento.

Globalmente, há 93 ONG apoiadas pelo Governo e a percentagem de fundos públicos atribuídos para estes fins é de 16%.

