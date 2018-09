Coordenação do Ensino de Português quer superar barreira dos 3.000 alunos (C/ÁUDIO)

A Coordenação do Ensino de Português no Luxemburgo quer superar a barreira dos 3.000 alunos neste ano letivo. Segundo dados provisórios revelados, esta quarta-feira, à Rádio Latina, já estão inscritos cerca de 2.900 alunos, o que representa um aumento de uma centena face ao ano passado.

Joaquim Prazeres, coordenador do Ensino de Português no grão-ducado, acredita que o objetivo vai ser alcançado, até porque, segundo diz, já não há dúvidas quanto à “importância do português no contexto atual”.

Os 2.900 alunos inscritos nos cursos de português estão repartidos pelas três modalidades de ensino existentes. Cerca de 1.360 vão frequentar o ensino paralelo, 970 o integrado e 580 o complementar. Joaquim Prazeres acrescenta que, embora o novo ano letivo arranque já na próxima segunda-feira, os pedidos continuam a chegar.

Joaquim Prazeres, coordenador do Ensino de Português no Luxemburgo, em declarações à Rádio Latina.

O período para as matrículas termina no final do mês de outubro. As inscrições podem ser feitas nas escolas ou junto da Coordenação do Ensino. Ao longo desta semana os horários, localidades e modalidades dos cursos vão ser atualizados no site do organismo, em portugal.edu.lu.

Redação Latina