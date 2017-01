Corpo calcinado descoberto em carro de portuguesa do Luxemburgo

Foto: Câmara Municipal Hettange

Foi encontrado um corpo calcinado no interior de um automóvel, na localidade francesa de Roussy-le-Village, na fronteira com o Grão-Ducado.

O carro pertence a uma jovem portuguesa do Luxemburgo que está dada como desaparecida desde a madrugada de segunda-feira, escreve o jornal Le Républicain Lorrain.

Por esta altura, não se sabe se o corpo é o da jovem de 25 anos, residente em Bonnevoie. O Ministério Público francês ordenou a realização de uma autópsia para conhecer a identidade da vítima e as causas do óbito.

Ainda segundo o jornal francês, o corpo foi descoberto no banco de trás da viatura. As autoridades não descartam nenhuma possibilidade, mas a de homicídio voluntário é a mais provável. Segundo os primeiros elementos da investigação, a vítima terá sido morta do lado luxemburguês antes de ser transportada para França, onde o carro terá sido incendiado.

Embora a Polícia Grã-Ducal não tenha emitido nenhum alerta de desaparecimento, a família da jovem portuguesa lançou o apelo a testemunhas nas redes sociais. A mulher de 25 anos está em paradeiro desconhecido desde a uma da madrugada de segunda-feira.

Redação Latina