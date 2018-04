Corpo do homem que morreu em Bonnevoie é autopsiado esta sexta-feira

O corpo do homem que morreu na quarta-feira, em Bonnevoie, depois de ter sido alvejado por um agente da polícia, é autopsiado hoje. Segundo informações avançadas pelo Ministério Público, a autópsia será feita esta sexta-feira, para confirmar a identidade do indivíduo e para determinar as causas exatas da sua morte.

Na quarta-feira, um condutor foi alvejado, acabando por morrer, depois de ter tentado fugir à polícia. Ignorando a ordem das autoridades, que lhe tinham dado sinal para imobilizar o veículo, o homem tentou atropelar um dos agentes, que ripostou com tiros. O automobilista, alvejado, perdeu o controlo da viatura e acabou por embater numa árvore na praça Léon XIII.

No comunicado divulgado à imprensa, o Ministério Público adianta que, segundo testemunhas, o agente terá disparado três vezes, um elemento que terá de ser verificado pela investigação, a cargo da Inspeção Geral da Polícia.

Redação Latina (Foto: policia grã-ducal)