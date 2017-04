Corpo de incêndio e de socorro uma realidade em 2018?

A proteção civil, os bombeiros e os serviços de salvamento vão ser reagrupados, no futuro, passar a ser uma única organização.

O futuro organismo vai adotar a designação de “Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Socorro” (CGDIS).

O respetivo projecto-de-lei, que engloba 110 alterações, foi aprovado esta segunda-feira em sede de comissão parlamentar. Alterações que têm, agora, de ser validadas pelo Conselho de Estado, antes do diploma ser submetido ao voto. O que deverá acontecer antes das próximas férias de verão, na perspetiva do ministro do Interior, Dan Kersch, que diz esperar que a “maior parte das alterações entre em vigor a 1 de janeiro de 2018”.

O Governo quer, desta forma, dar resposta às insuficiências do atual sistema, demasiado disperso.

A criação de uma estrutura única nacional, nesta matéria, visa, igualmente, otimizar recursos e definir um perfil profissional e uma formação de referência para todos os agentes dos diversos serviços.

Pretende-se, também, reconhecer, oficialmente, o empenho dos milhares de homens e mulheres voluntários.

Aliás, o projeto-de-lei inclui uma nova carreira de bombeiro profissional, com o estatuto do funcionário público. O ministro Kersch prevê que a nova lei dê origem a pelo menos 600 bombeiros profissionais, apontando o número de 800 como um objetivo alcançável.

O futuro “Corpo Grão-Ducal de Incêndio e de Socorro” também vai garantir a gestão do serviço de ajuda médica de urgência. Será financiado pelo imposto especial criado em 2016 e terá um fundo de cerca de 90 milhões de euros.

Redação Latina