‘Crematorium de Luxembourg’ fez 787 cremações em 2016

A cidade do Luxemburgo fez mais cremações do que funerais ao longo de 2016, algo que se deve ao facto de haver apenas um crematório em todo o país.

Segundo dados divulgados pela City, a revista da cidade do Luxemburgo, foram feitos 611 funerais no território da capital no ano passado. Já o ‘Crematorium de Luxembourg’, situado em Hamm, fez 787 cremações em 2016. Cinquenta e nove corpos foram transladados para o estrangeiro.

No total, no ano passado, foram declarados 1.452 óbitos na cidade do Luxemburgo, incluindo aqueles declarados em hospitais e lares de idosos.

Os dados da revista indicam também que existem 14 cemitérios no território da capital luxemburguesa, um dos quais fica situado numa zona florestal em Cessange

O cemitério de Merl, o maior da capital, tem 11,62 hectares, ao passo que o de Clausen, o mais pequeno, tem apenas 0,13 hectares.

Redação Latina (Foto: Flamma)