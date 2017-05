Crescimento da economia luxemburguesa deverá rondar os 5% este ano

A economia luxemburguesa deverá crescer quase 5% este ano, um ritmo que deverá manter-se em 2018, segundo as novas projeções do Instituto Nacional da Estatístia (STATEC) divulgados hoje.

As previsões do STATEC apontam para um ambiente mais propício à retoma do setor financeiro, nomeadamente dos mercados bolsistas.

O gabinete nacional da estatística ressalva, por outro lado, que os indicadores de produção nos setores da indústria e da construção e o volume de negócios da área dos serviços registaram um abrandamento nos primeiros meses deste ano.

Mesmo assim, nota o STATEC, o indicador de confiança dos consumidores – que atingiu níveis históricos no mês de março – e o reforço da dinâmica económica europeia aparecem como “fatores muito favoráveis” ao crescimento.

Redação Latina