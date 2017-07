O crescimento económico do Luxemburgo chegou, o mês passado, aos 4,6%, um valor mais alto do que o previsto em dezembro último.

As projeções do Banco Central do Luxemburgo (BCL), apontam, no entanto, para uma desaceleração nos próximos dois anos (3,9%, em 2018, e 3,6%, em 2019).

Em matéria de inflação, o BCL prevê taxas de 1,8%, para este ano, 1,7%, para 2018, e 2,0%, para 2019.

