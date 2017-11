Criada em Dreiborn nova “casa de correção” para menores delinquentes

Dreiborn viu nascer, no início deste mês, um estabelecimento para menores problemáticos.

Esta nova unidade fechada pode receber até 12 utentes, por períodos de 3 meses, renováveis, mediante decisão das autoridades judiciárias.

Neste novo espaço, os menores beneficiam de um enquadramento psicopedagógico intenso, no sentido de se tornarem jovens mais responsáveis.

Os utentes deparam-se, neste contexto, com um acompanhamento escolar, em prol de uma reinserção sócio-profissional, ficando, assim, mais afastados de uma possível entrada no Centro Penitenciário do Luxemburgo, onde ficariam privados de liberdade.

