Crianças e idosos são os grupos que tomam mais antibióticos

As crianças, até aos nove anos, e os idosos a partir dos 70 são os grupos onde se regista um consumo mais acentuado de antibióticos no Luxemburgo. São dados revelados pelo Ministério da Saúde, à margem do Dia Europeu de Informação sobre os Antibióticos, que se assinala este sábado.

O ministério sublinha, no entanto, que a taxa de prescrição de antibióticos a crianças diminuiu significativamente nos últimos anos, entre as crianças. Os números do ministério dão conta de 1 300 receitas por 1 000 crianças, em 2006, e de 960 por 1 000, em 2016. Em relação aos idosos, as autoridades contabilizam cerca de 1 200 prescrições por 1 000 pessoas.

Em termos globais, cerca de 60% das receitas são passadas por médicos de clínica geral.

Há vários anos que as autoridades alertam para o problema do abuso deste medicamento, que tem levado a aumento da resistência antimicrobiana. Um problema que provoca cerca de 25 000 mortes por ano, na União Europeia.

Redação Latina