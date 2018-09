Crianças vítimas de maus-tratos são uma triste realidade no Luxemburgo – Lydia Mutsch

Mais de 300 crianças foram vítimas de maus-tratos, no ano passado, no Luxemburgo. Na reação a este balanço, a ministra da Saúde, Lydia Mutsch, lamentou o flagelo, afirmando que “os maus-tratos contra crianças são uma triste realidade no país”.

A governante sublinhou o trabalho feito no terreno para detetar situações de risco, em fase inicial. Trabalho de prevenção que existe desde 2016 e é fruto de um protocolo entre a associação luxemburguesa de pediatria social (ALUPSE), as quatro maternidades do país e o Laboratório Nacional de Saúde.

Redação Latina