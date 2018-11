Cristiano Ronaldo imbatível nas redes sociais

O português Cristiano Ronaldo, da Juventus, é o futebolista com mais seguidores nas várias redes sociais. Entre Instagram, Facebook e Twitter, Ronaldo é seguido por mais de 337 milhões de pessoas.

O brasileiro Neymar aparece em segundo lugar. O futebolista do Paris Saint-Germain tem 206 milhões de seguidores.

Com 190 milhões de seguidores, e mesmo não tendo conta no Twitter, o argentino Lionel Messi ocupa o terceiro lugar do ‘ranking’ dos futebolistas com mais seguidores nas redes sociais.

Este estudo da consultora alemã Result Sports coloca Pepe e Fábio Coentrão no ‘top 100’.

Redação Latina/Lusa (foto: Lusa)