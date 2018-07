Cristiano Ronaldo pode render 340 milhões à Juventus

A transferência do futebolista Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus custou 117 milhões de euros, mas o impacto financeiro para os transalpinos pode atingir os 340 milhões, segundo um estudo da consultora KPMG.

De acordo com a análise, o impacto é de 85 milhões de euros por cada uma das quatro épocas do contrato, o que pode motivar o maior “acelerador do crescimento que a Juventus já experimentou ao longo dos anos da presidência de Andrea Agnelli”, iniciada em 2010.

“As expectativas são de que a marca e a exposição da Juventus nas redes sociais cresçam rapidamente em todo o mundo. A valorização monetária de atividades digitais será crucial para que se atinjam as expectativas de crescimento de receita”, refere o estudo da KPMG, intitulado ‘De Madrid para Turim: Ronaldo Economics’.

Redação Latina/Lusa