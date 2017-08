Cruz Vermelha apela a donativos para ajudar vítimas das cheias na Serra Leoa

A secção luxemburguesa da Cruz Vermelha lançou hoje um apelo a donativos para ajudar as vítimas das inundações e deslizamentos de terras na Serra Leoa.

A zona que circunda a capital do país, Freetown, é uma das regiões afetadas, estimando-se em 400 o número de mortos. Além disso, segundo a Cruz Vermelha, cerca de três mil famílias perderam as suas casas ou o contacto com os familiares.

Em comunicado, a Cruz Vermelha adianta que a secção local da organização “decidiu desbloquear 50 mil euros do fundo de urgência para responder às necessidades imediatas das populações afetadas”.

As pessoas interessadas em ajudar as vítimas das cheias podem fazê-lo através de transferência bancária ou do site da organização. Consulte croix-rouge.lu.

Redação Latina (Foto: Cruz Vermelha)