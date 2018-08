CSV apresenta segunda parte das prioridades do programa eleitoral

O Partido Cristão-Social (CSV) apresenta esta manhã (10:30) a segunda parte do seu programa eleitoral “Um Plano para o Luxemburgo”, a dois meses das próximas eleições legislativas. O conteúdo da primeira parte já tinha sido revelado em julho.

Aumentar o salário mínimo, lançar um imposto nacional contra a especulação imobiliária e acabar com a acumulação dos mandatos de burgomestre e de deputado são algumas das propostas eleitorais do CSV para os próximos cinco anos.

A estratégia do maior partido da oposição na corrida às legislativas passa pela divulgação faseada do seu programa eleitoral. A segunda parte é então apresentada hoje, sendo que o programa completo será revelado no seu congresso nacional, a 15 de setembro.

Redação Latina