CSV critica “mini-reforma” dos liceus (C/ÁUDIO)

O Partido Cristão Social (CSV) votou contra a reforma dos liceus aprovada na semana passada pelo Parlamento e que deverá entrar em vigor já no próximo ano letivo.

Martine Hansen, deputada do CSV, critica duramente o facto de o ministro da Educação, Claude Meisch, não ter abordado o problema das línguas no ensino secundário. Uma das propostas do maior partido da oposição para facilitar o acesso ao ensino secundário, dito ‘clássico’, passava pela possibilidade para os alunos de escolher só duas línguas entre as três propostas atualmente, diz Martine Hansen.

A deputada cristã-social não compreende também o facto de Claude Meisch reforçar o poder dos diretores dos liceus em detrimento dos conselhos de educação, compostos pelos professores, alunos e pais de alunos.

Das 12 alterações propostas pelo CSV, só duas foram aceites pelo atual Governo, lamenta Martine Hansen.

Recorde-se que segundo a nova lei, os alunos passarão a ter uma secção de “informática e comunicação”, destinada à aprendizagem das novas tecnologias. Além disso, haverá uma aposta no papel da literatura e cultura aquando do ensino de línguas nos níveis mais avançados.

