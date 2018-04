CSV exige esclarecimentos do governo sobre agitação em Schrassig

Vivem-se momentos de tensão na cadeia de Schrassig, onde os reclusos fizeram greve na sexta-feira passada.

O presos protestaram contra a sobrelotação do centro penitenciário e todas as consequências que daí advêm: “condições de detenção deploráveis, violações dos direitos humanos e falta de condições para a reinserção social”.

Atento a esta situação, o grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV) dirigiu-se ao Presidente do Parlamento a exigir que seja convocada uma reunião da Comissão Jurídica, com a presença do ministro da Justiça, para analisar o problema e avançar com soluções credíveis para o enfrentar.

Redação Latina (Foto: Guy Wolff)