A cultura e a identidade luxemburguesas são indissociáveis da língua luxemburguesa?

Esta foi a pergunta que fizemos aos cabeças de lista dos partidos políticos com assento parlamentar, já que defendem o luxemburguês como língua de integração.

O líder do grupo parlamentar e candidato do Partido Cristão Social (CSV) a primeiro-ministro, Claude Wiseler, afirma que o “luxemburguês é uma parte importante da identidade e que deve ser a língua de acolhimento”.

O deputado e cabaça de lista do Déi Lénk no círculo eleitoral do centro, David Wagner, considera que se trata de “um falso debate, impulsionado por reacionários, para excluir os não falam luxemburguês”.

O ministro do Trabalho e cabeça de lista do LSAP no círculo eleitoral este, Nicolas Schmit, diz que o luxemburguês é “um dos elementos da identidade nacional”, mas aponta o dedo aos que “abusam da língua para fazer a sua propaganda política”.

O vice-presidente e cabeça de lista do ADR no círculo eleitoral do centro, Roy Reding, responde que a língua de Dicks “é uma evidência” e é “indissociável da identidade e da cultura nacionais”.

Acrescenta, ainda, que “não quer uma torre de Babel” no Luxemburgo.

O ministro da Justiça e cabeça de lista no círculo eleitoral do sul do Déi Gréng, Félix Braz, diz que o plurilinguismo é uma das riquezas do país, alertando para “os que querem utilizar a língua como meio de exclusão”.

O primeiro-ministro e cabeça de lista do DP no círculo eleitoral do centro, Xavier Bettel, afina pelo mesmo diapasão e promete desenvolver a aprendizagem da língua luxemburguesa no ensino privado.

O luxemburguês, como língua de integração -é defendido por 60% da população, segundo uma sondagem do instituto TNS/Ilres revelada na sexta-feira e encomendada pelo Ministério da Educação.

O mesmo estudo revela que o número de falantes do idioma de Dicks nunca foi tão elevado. 77% dos inquiridos afirmaram que falam luxemburguês.

O multilinguismo é uma realidade no país. A sondagem demonstra que 72% dos residentes falam alemão, francês e luxemburguês, as três línguas oficiais do país.

O TNS/Ilres interrogou mais de mil residentes, com mais de 16 anos de idade, entre os dias 23 de janeiro e 6 de fevereiro deste ano.

Redação Latina