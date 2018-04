Cursos complementares de português estão de “boa saúde” – Mónica Bastos (C/ÁUDIO)

Os cursos complementares de português estão de “boa saúde”. Quem o diz é Mónica Bastos, da Coordenação de Ensino de Português no Luxemburgo, um dia após o colóquio que juntou responsáveis dos dois países para discutir esta nova modalidade de ensino da língua de Camões, em vigor desde setembro em Esch-sur-Alzette, numa escola de Remich e noutra da capital do país..

Escutada pela Rádio Latina, a adjunta de coordenação confirmou também que vão ser abertos cursos complementares noutras comunas no próximo ano letivo, algo que será divulgado mais tarde.

Mónica Bastos faz um balanço positivo do colóquio de terça-feira. Além dos convidados e responsáveis dos dois países, marcaram presença cerca de 60 pessoas, sobretudo professores portugueses que trabalham no terreno e assistentes de língua materna.

Já a presença de professores luxemburgueses ficou aquém das expectativas, algo que, segundo Mónica Bastos, se pode explicar pelo horário em que decorreu o simpósio.

Graças aos contributos do professor Michael Byram e ao primeiro conselheiro do Governo luxemburguês, Pierre Reding, o colóquio abordou as vantagens da educação plurilingue. A partir do próximo ano letivo, a Coordenação de Ensino tenciona, por isso, apostar na comunicação com os responsáveis luxemburgueses, precisamente para os alertar para as mais-valias da aprendizagem do português.

Mónica Bastos, da Coordenação de Ensino de Português no Luxemburgo, em declarações à Rádio Latina, no rescaldo do colóquio sobre os cursos complementares de português, que se realizou ontem, na universidade do grão-ducado.

Redação Latina