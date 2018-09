Cursos do Instituto Nacional de Línguas estão mais caros (C/ÁUDIO)

Os cursos do Instituto Nacional de Línguas (INL) estão mais caros. A adaptação dos preços abrange todas as línguas, incluindo os cursos de luxemburguês.

Em declarações à Rádio Latina, a diretora do instituto, Karin Pundel, explicou que as mexidas foram feitas para alinhar os preços do INL com os preços praticados pelo Serviço de Formação para Adultos.

Na prática, os preços de praticamente todos os cursos foram aumentados. Em contrapartida, foi eliminada a taxa de inscrição de 10 euros, exigida uma vez por ano, por estudante e por língua. Esse montante passa agora a estar incluído no custo total dos cursos. Por exemplo, um curso de luxemburguês, de uma aula por semana, custava até aqui 100 euros, aos quais se somava ainda a taxa de 10. Agora custa 110 euros, o que significa que, neste caso, o preço permanece inalterado.

Já um curso de luxemburguês de três aulas semanais está 100 euros mais caro. Karin Pundel explica a lógica das novas tarifas.

Karin Pundel, diretora do Instituto Nacional de Línguas, em declarações à Rádio Latina.

O novo ano letivo no INL arrancou na terça-feira, com cerca de 7.000 alunos inscritos.

Redação Latina