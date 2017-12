Custo da mão-de-obra sobe 2,7% no 3º trimestre

O preço do trabalho está mais caro no Luxemburgo.

O grão-ducado registou uma subida de 2,7% nos custos horários de mão-de-obra, entre julho e setembro deste ano.

São dados do gabinete de estatísticas europeu (Eurostat).

Portugal (-1,1%) e Finlândia (-3,0%) foram os únicos Estados-membros a registar quedas nos custos horários de mão-de-obra, no terceiro trimestre deste ano.

No total da zona euro, verificou-se um aumento do índice do custo de trabalho de 1,6%.

Nos 28, esse aumento foi de 2,1% por hora face ao terceiro trimestre de 2016.

Este índice reflete os encargos com salários, segurança social e subsídios de alimentação e podem ainda incluir outras despesas variáveis, como a formação profissional ou as tolerâncias de ponto.

Redação Latina