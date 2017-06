Custos com parto de Beyoncé ultrapassarão um milhão de euros

Prestes a dar a luz, Beyoncé colocou de parte a ideia de ir ter mais filhos a um hospital e prefere tê-los em sua casa.

Ao contrário do que aconteceu com o nascimento de Blue Ivy, Beyoncé, de 35 anos, e Jay-Z, de 47, estão, praticamente, a montar uma maternidade em casa com toda a complexidade que uma estrutura dessas implica.

De acordo com o jornal Mail on Sunday, os dois cantores norte-americanos contratam os serviços de uma “equipa especializada em neonatologia”, dispondo de médicos e enfermeiros preparados e todo o equipamento médico de alta tecnologia. Terão ainda uma ambulância estacionada à porta de casa caso haja alguma urgência que implique uma ida para o hospital.

A extravagância de um dos casais mais ricos de Hollywood irá custar-lhes algo como 1,12 milhões de euros.

“É uma questão de privacidade e segurança. Não é comum para alguém que está à espera de gémeos tê-los em casa, mas Beyoncé discutiu essa situação com os médicos”, revelou uma fonte ao jornal.

Na altura do nascimento de Blue Ivy, agoa com cinco anos, o casal alugou um piso inteiro de um hospital, o que gerou muitas queixas por parte de outros pacientes alegando que todo o aparato logístico “obstruiu a presença de visitas” na unidade hospitalar.