D.A.M.A são aposta cada vez mais forte em Espanha

Os D.A.M.A, banda cuja reputação já está bem consolidada em Portugal, tem vindo a conquistar Espanha a passos largos.

A banda composta por Miguel Coimbra, Francisco “Kasha” Pereira e Miguel Cristovinho iniciou-se no país ibérico, no ano passado, levados pela Sony International, com a versão espanhola de “Às Vezes” (recorde aqui). O sucesso foi massivo.

Na versão espanhola, “Às Vezes” assumiu-se como “A Veces” em duetos com Andrés, vocalista dos Dvicio, refere o Made In Portugal Musica, uma das bandas de música pop da atualidade em Espanha. Agora, o trio luso acaba de lançar o seu segundo single cantado em espanhol, “No Más”, versão do grande hit “Não Dá”.

Durante este mês de maio, os D.A.M.A estarão por Espanha a promover a música aproveitando para subir aos palcos em Madrid, no próximo dia 11 de maio, onde serão acompanhados pelos Dvicio.

Assista, em baixo, a “No Más”:

(Foto: SonyMusic)