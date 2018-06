Daniel da Mota confirma candidatura às legislativas pelo ADR

Daniel da Mota é candidato do ADR (Partido Democrático Reformador) às eleições legislativas de outubro. A informação foi confirmada esta tarde à Rádio Latina pelo próprio futebolista, que alinha no Racing.

Embora a apresentação oficial dos 60 candidatos do ADR às eleições de 14 de outubro próximo esteja marcada para esta na noite, às 19:00, em Niederfeulen, Daniel da Mota adiantou à Rádio Latina que será candidato pelo ‘partido conservador’.

Confirma-se, assim, que o jogador dá os primeiros passos na política nacional, enquanto candidato do ADR, no círculo eleitoral do centro.

Recorde-se que o lusodescendente começou a sua carreia futebolística na época 2002/2003, no Etzella, de Ettelbruck. Na época transata venceu a Taça do Luxemburgo em futebol com o Racing e é internacional pela seleção luxemburguesa há 11 anos.

Daniel da Mota, de 32 anos, é igualmente empresário.

Redação Latina (Foto: Wort Ben Majerus)