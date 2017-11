Daniel Ticktum vence Grande Prémio de Macau de Fórmula 3

O piloto britânico Daniel Ticktum (Dallara Volkswagen) venceu hoje a prova de Fórmula 3 do 64.º Grande Prémio de Macau.

O piloto de 18 anos, que largou do oitavo lugar da grelha, conquistou uma inesperada vitória na “prova rainha” do Grande Prémio de Macau, que teve início e fim atribulados, com uma reviravolta espetacular na última volta em que os dois primeiros – o brasileiro Sette Câmara e o austríaco Ferdinand Habsburg (ambos em Dallara Volkswagen) – acabaram por ficar de fora do pódio após um despiste à saída da derradeira curva.

O britânico Lando Norris (Dallara Volkswagen) e o estónio Ralf Aron (Dallara Mercedes) subiram ao segundo e terceiro lugares, respetivamente.