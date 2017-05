David Carreira cai do palco e brinca com a situação

David Carreira caiu do palco durante um concerto e partilhou o vídeo desse momento.

O filho de Tony Carreira tem estado pelo norte de Portugal onde tem dado vários concertos nos palcos da Queimas das Fitas.

Nos dias 7 e 8 de maio David atuou em Coimbra e Porto e foi num desses concertos que o trambolhão se deu.

Nesta segunda-feira, o cantor partilhou nas redes sociais o vídeo da atuação onde escorregou e acabou por cair do palco. David ainda brincou com a situação: “Quando caio no meu próprio GIG”.

Veja o vídeo em baixo: