David Carreira partilha fotos de infância que ninguém conhece

David Carreira partilhou algumas fotografias de pequenino nas redes sociais e fê-lo por um motivo especial.

‘Maman J’ai pas les Mots’ é o título do single que David já se encontra a preparar o teledisco. Só que, desta vez, o vídeo será diferente porque contará com a participação dos fãs.

“Partilhem as fotos mais bonitas com as vossas mães com a hastag #davidcarreira1991 para aparecerem no Video Fã da minha musica ‘Maman j’ai pas les mots’: https://DavidCarreira.lnk.to/1991IA, foi desta forma que David legendou o vídeo que partilhou no seu Instagram.