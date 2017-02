David Fonseca edita disco de homenagem a Bowie

David Fonseca editou, esta sexta-feira, “Bowie70”, um disco tributo a David Bowie.

O álbum, “Bowie70” – titulo que faz menção aos 70 anos que David Bowie faria este ano – reúne temas do músico britânico que Fonseca devolveu com arranjos seus e tocando todos os instrumentos, apenas deixando as interpretações vocais a uma mão cheia de artistas convidados, tais como Camané, Aurea, António Zambujo, Ana Moura, Rui Reininho, Tiago Bettencourt, Manuela Azevedo, Márcia, Rita Redshoes, entre outros.

Segundo o Observador, David Fonseca escolheu as canções que sabia de cor, como “Absolute Beginners”; “Space Oddity”, “This is not America”, “Starman”, “Lets Dance”, “Lazarus”, e algumas outras.

À Agência Lusa revelou: “Faço versões há tantos anos que acho que já perdi o filtro e não me importo nada se gostam ou não. Acho que não se deve comparar com o original, porque são coisas diferentes. Idealizei as músicas a pensar em vozes extraordinárias independentemente dos géneros”.

David Bowie morreu poucos dias após ter completado 69 anos, em janeiro de 2016, e de ter lançado o álbum “Blackstar”.

Ouça, em baixo, algumas das canções tributo do álbum “Bowie70”:

(Foto: SAPO mag)