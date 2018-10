David Wagner quer alfabetização em luxemburguês (C/ÁUDIO)

O Déi Lénk (A Esquerda) é o único partido com assento parlamentar a propor o luxemburguês como língua de alfabetização.

À Rádio Latina, o deputado e cabeça de lista do Déi Lénk no círculo eleitoral do Centro, David Wagner, considerou que a alfabetização em luxemburguês é uma medida de “igualdade social”.

O Déi Lénk quer que o luxemburguês seja a língua de alfabetização, quer também que o francês se torne na primeira língua estrangeira no sistema de ensino e que o alemão – língua de alfabetização no grão-ducado – passe a ser lecionado como segundo idioma estrangeiro.

O deputado David Wagner deu uma entrevista à Rádio Latina, que vai para o ar, na íntegra, a 7 de outubro, num especial informação legislativas.

Redação Latina