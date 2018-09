Debate de Bettel e Macron com os cidadãos começa às 16:30

Começa daqui a pouco o debate de Xavier Bettel e Emmanuel Macron com os cidadãos. A sessão começa às 16:30, na Philarmonie.

O debate vai ter lotação esgotada. Fonte do Serviço de Imprensa do Governo (SIP) avançou à Rádio Latina que estão inscritas 1.500 pessoas, número que levou a organização a mudar o local do evento, inicialmente marcado para o Grande Teatro.

Este encontro com os cidadãos é uma iniciativa de Emmanuel Macron. Tem como objetivo identificar as preocupações e expetativas dos europeus, para que os 27 chefes de Estado e de Governo da União Europeia as possam ter em conta na elaboração do plano de ação para os próximos anos.

Redação Latina (Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen)